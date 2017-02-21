Ukrayna'da Yangınlarda 67 Kişi Öldü

Açıklamada, "Ülke genelinde 908 yangın söndürüldü ve yangınlarda 38 kişi kurtarıldı. 462 bina ve 36 araç tamamen yanarak yok olmaktan kurtarıldı. Yangınlarda 67 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Olağanüstü Haller Devlet Hizmeti Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Şubat tarihlerinde ülke genelinde kurtarma ekiplerinin bin 239 olağanüstü duruma müdahale ettiği duyuruldu.