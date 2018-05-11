Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Firariyi Güney'e kaçırdılar
FİRARİYİ GÜNEY'E KAÇIRDILAR
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İş arkadaşının parasını çaldı
İŞ ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner256

Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev kentindeki Haydar Aliyev adına dinlenme parkında Ulu Önderin doğmunun 95 yılına ithafen etno-caz festivali yapıldı.

Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev kentindeki Haydar Aliyev adına dinlenme parkında Ulu Önderin doğmunun 95 yılına ithafen etno-caz festivali yapıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 20:50
Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı!

Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı

  
Ukrayna'nın başkenti Kiev kentindeki Haydar Aliyev adına dinlenme parkında Ulu Önderin doğmunun 95 yılına ithafen etno-caz festivali yapıldı.


Azerbaycan'ın Ukrayna'daki Büyükelçiliği'nden bildirildi, büyükelçiliğin organizasyonu ile düzenlenen, Azerbaycan ve Ukrayna'nın tanınmış kültür ve sanat adamlarının, Kiev şehir Devlet İdaresi yetkililerinin, Ukrayna Yüksek Radası milletvekillerinin, yabancı diplomatik misyon başkanlarının, yerel medya temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ülkemizin Ukrayna'daki büyükelçisi Azer Hudiyev konuşma yaparak Haydar Aliyev'in tarihi hizmetlerinden bahsetti.



Azerbaycan ile Ukrayna arasında ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel ilişkilerin sağlam temeller üzerinde kurulmasında Haydar Aliyev'in eşsiz rolü olduğunu vurgulayan büyükelçi yerel sakinlerin ve yabancı turistlerin zevkini okşayan dinlenme parkında Ulu Önderin anısına adanmış etno-caz müzik festivali'nin unutulmaz anlar yaşatacağını kaydetti.




Sonra Ukrayna'da faaliyet gösteren Azerbaycan'ın "Kafkasya" şarkı ve dans grubunun rengarenk çıkışları, Ukrayna'nın ikiz kızkardeşleri Anna ve Maria'nın "Sarı gelin" ve diğer ifaları, ünlü şarkıcı Cengiz Mustafayev'in şen ve hazin şarkılar okuması büyük coşkuyla karşılandı.


Daha sonra Fransa'da yaşayan azerbaycanlı caz sanatçı, besteci ve piyanist Güven Esad'ın bir saatlik ifası musiqisevər'lara duygulu anlar yaşattı.


Festival havai fişekle sona erdi.

HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN

Son Güncelleme: 11.05.2018 21:15
Anahtar Kelimeler:
GÜNÜDoğumHaydar AliyevUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li Şirketin Ürettiği İnsansı Robot Doğada Koşabiliyor...
ABD'li Şirketin Ürettiği İnsansı Robot Doğada Koşabiliyor...
8 Katlı Bina Yüksekliğinde Dalga…
8 Katlı Bina Yüksekliğinde Dalga…
İsrail askerleri çocukları vurdu...
İsrail askerleri çocukları vurdu...
Lavrov'dan ABD'ye Kudüs Tepkisi!
Lavrov'dan ABD'ye Kudüs Tepkisi!
Pakistan'dan Amerikalı Diplomatlara Seyahat Sınırlaması!
Pakistan'dan Amerikalı Diplomatlara Seyahat Sınırlaması!
Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 47 Ölü!
Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 47 Ölü!
Fransa'da Grevlerin Ekonomiye Etkileri!
Fransa'da Grevlerin Ekonomiye Etkileri!
Endonezya'da Afganistan Barışı İçin Üçlü Din Adamları Toplantısı!
Endonezya'da Afganistan Barışı İçin Üçlü Din Adamları Toplantısı!
Nisan, Yemenli Siviller İçin En Ölümcül Ay Oldu!
Nisan, Yemenli Siviller İçin En Ölümcül Ay Oldu!
İranlı Siyasi Aktivistler, ABD'nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesini Yorumladı!
İranlı Siyasi Aktivistler, ABD'nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesini Yorumladı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim