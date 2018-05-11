Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı



Ukrayna'nın başkenti Kiev kentindeki Haydar Aliyev adına dinlenme parkında Ulu Önderin doğmunun 95 yılına ithafen etno-caz festivali yapıldı.



Azerbaycan'ın Ukrayna'daki Büyükelçiliği'nden bildirildi, büyükelçiliğin organizasyonu ile düzenlenen, Azerbaycan ve Ukrayna'nın tanınmış kültür ve sanat adamlarının, Kiev şehir Devlet İdaresi yetkililerinin, Ukrayna Yüksek Radası milletvekillerinin, yabancı diplomatik misyon başkanlarının, yerel medya temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ülkemizin Ukrayna'daki büyükelçisi Azer Hudiyev konuşma yaparak Haydar Aliyev'in tarihi hizmetlerinden bahsetti.





Azerbaycan ile Ukrayna arasında ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel ilişkilerin sağlam temeller üzerinde kurulmasında Haydar Aliyev'in eşsiz rolü olduğunu vurgulayan büyükelçi yerel sakinlerin ve yabancı turistlerin zevkini okşayan dinlenme parkında Ulu Önderin anısına adanmış etno-caz müzik festivali'nin unutulmaz anlar yaşatacağını kaydetti.







Sonra Ukrayna'da faaliyet gösteren Azerbaycan'ın "Kafkasya" şarkı ve dans grubunun rengarenk çıkışları, Ukrayna'nın ikiz kızkardeşleri Anna ve Maria'nın "Sarı gelin" ve diğer ifaları, ünlü şarkıcı Cengiz Mustafayev'in şen ve hazin şarkılar okuması büyük coşkuyla karşılandı.





Daha sonra Fransa'da yaşayan azerbaycanlı caz sanatçı, besteci ve piyanist Güven Esad'ın bir saatlik ifası musiqisevər'lara duygulu anlar yaşattı.





Festival havai fişekle sona erdi.

HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN