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Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş!

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan ve Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü kesinleşti.

Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş!

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan ve Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü kesinleşti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 23:22
Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş!

Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan ve Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü kesinleşti.

2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Reuters  haber ajansı, 2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğünü sonucuna varıldığını duyurdu.

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Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı vuran Rus yapımı BUK füzesinin, Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığı açıklanmıştı.

298 KİŞİYE MEZAR OLDU

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan uçaktaki 298 yolcu ve uçaktaki mürettebat hayatını kaybetmişti. Füzenin isabet ettiği MH17 sefer sayılı Malezya uçağının parçaları, kilometrelerce alana yayılmıştı.

RUSYA VE UKRAYNA ÇATIŞMA HALİNDEYDİ

Uçak, Ukrayna ordusu ile Rusya yanlıların çatışma halinde olduğu bölgede düşmüştü.

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