Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş
Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan ve Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü kesinleşti.
2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Reuters haber ajansı, 2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğünü sonucuna varıldığını duyurdu.
298 KİŞİYE MEZAR OLDU
Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan uçaktaki 298 yolcu ve uçaktaki mürettebat hayatını kaybetmişti. Füzenin isabet ettiği MH17 sefer sayılı Malezya uçağının parçaları, kilometrelerce alana yayılmıştı.
RUSYA VE UKRAYNA ÇATIŞMA HALİNDEYDİ
Uçak, Ukrayna ordusu ile Rusya yanlıların çatışma halinde olduğu bölgede düşmüştü.