Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş!

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan ve Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü kesinleşti.