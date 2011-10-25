Uğur Dündar canlı yayında istifa etti!

İşte Uğur Dündar'ın veda sözleri:

"Sevgili seyirciler beni bir süredir Star Ana Haber bülteninde görmüyorsunuz ve neden diye soruyorsunuz. Ekranı kişisel düşüncelerimi anlatmak için kullanmayı hiç düşünmedim. Biz sevgili Yılmaz Özdil ile birlikte patronumuz Aydın Doğan'ın isteği üzerine Star Ana Haber'i hazırlıyorduk. Ölüyü dirilttik patronumuzun sözleriyle. Koşullar değişti, veda etme zamanı geldi. Beni bir daha Doğan Grubu ekranlarında zannederim göremeyeceksiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bakarsınız bir başka yerde tekrar bir araya geliriz. Özgür yayıncılık ortamı nedeniyle başta Aydın Doğan olmak üzere tüm Doğan grubuna teşekkür ederim."