Uganda Devlet Başkanı oral seksi yasaklayacak: Ağız yemek yemek içindir

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini çünkü ağzın yemek yemek için olduğunu söyledi.
Vatandaşlarının oral seksle cinsel ilişkiye girmesini yasaklamak istediğini belirten Museveni, oral seksin sorumlusunun yabancılar olduğunu, ülke dışından gelenlerin oral seks konusunda Ugandalıları kandırdığını ya da zorladığını öne sürdü.
'BİZ SEKSİN YERİNİ BİLİYORUZ'
32 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Museveni, gazetecilere şunları söyledi:
Uganda'da eşcinselliği yasaklayan Museveni'nin eşcinsellere ömür boyu hapis cezası getirmesi, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın şimşeklerini çekmesinin ardından, Uganda Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak yasadışı pozisyona düşürülen eşcinseller, her türlü ayrımcılığın ve saldırının hedefinde.