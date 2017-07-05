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05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:27

Uganda'da Erkek Memurlara Parlak Pantolon, Kadın Memurlara Uzun Tırnak Ve Saç Yasağı

Uganda'da memurlara yönelik yeni kıyafet yönetmeliğine göre, erkekler artık parlak renkli pantolon giyemeyecek, kadınlar da 3 santimetreden uzun takma tırnak kullanamayacak ve saçlarını uzatamayacak.

Uganda'da Erkek Memurlara Parlak Pantolon, Kadın Memurlara Uzun Tırnak Ve Saç Yasağı
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 Uganda'da memurlara yönelik yeni kıyafet yönetmeliğine göre, erkekler artık parlak renkli pantolon giyemeyecek, kadınlar da 3 santimetreden uzun takma tırnak kullanamayacak ve saçlarını uzatamayacak.

Uganda hükümeti, çalışanlar tarafından son zamanlarda gelen yoğun şikayetler üzerine devlet memurlarına yönelik yeni kıyafet yönetmeliği yayımladı.

Ulusal basında yer alan haberde, Kamu Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 14 maddelik yeni kıyafet yönetmeliğinde üniformalı devlet memurları hariç diğer kamu çalışanları için belirli kurallar getirildi.

Özellikle kadınlara yönelik birçok değişikliği içeren yeni yönetmelikte kamu çalışanı kadınların iş yerlerinde kısa kollu ve transparan tişört, mini etek ve dar elbise giymesinin yasaklandığı belirtildi.

Aksesuar kullanımında da çeşitli kısıtlamaların getirildiği yönetmelikte renkli ve uzun takma tırnaklar takan, saçlarını ören ya da uzatan kadınlar hakkında disiplin cezası uygulanacağı ifade edildi.

Erkeklerin ise parlak renkli ve dar pantolon giymesine izin verilmezken iş yerinde uzun kollu gömlek, ceket ve kravat takma zorunluluğu getirildi.

Yönetmelikte, erkeklerin iş yerine sağlık problemleri olmadıkça önü açık terlikle gelmemesi ve sadece siyah ayakkabı giymesi, kadınların sade makyaj yapması, 3 santimetreden uzun takma tırnak kullanmaması ve parlak ojeler sürmemesi gibi maddeler yer alıyor.

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