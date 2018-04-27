Ufak çocuğa arkadaşı tecavüz etti...

8 yaşındaki çocuğa okul arkadaşı tecavüz etti!

İngiliz BBC kanalında yayımlanan Victoria Derbyshire Show isimli programda korkunç bir olay açığa çıktı. Programa katılan anne, 8 yaşındaki oğlunun okul arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

Korkunç olay İngiltere'de yaşandı. İsmini Sarah olarak açıklayan anne, oğlunun okul arkadaşının lego oynamak için evlerine geldiğini, ikilinin birlikte odaya çıktığını anlattı. Annenin ifadesine göre, iki çocuk odaya çıktıktan sonra kapıyı kilitledi ve kapı açılmasın diye arkasına sandalyeyle barikat kurdu.



Olay, tecavüz eden küçük çocuğun evden ayrılmasıyla ortaya çıktı. Oğlunun tavırlarında bir gariplik fark eden ve oğlunun sürekli ağladığını gören anne olayı anlamak için oğluyla görüştüğü zaman gerçek açığa çıktı.

