UEFA'dan Açıklama



UEFA İcra Kurulu'nun Venedik'te yaptığı toplantının ardından UEFA Başkanı Michel Platini ve Genel Sekreter Gianni Infantino, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki şike soruşturmasında iddianamenin açıklandığının hatırlatılması sonrası UEFA'nın bundan sonraki tutumunun ne olacağı sorusuna Genel Sekreteri Gianni Infantino, ''İddianame yeni açıklandı. Açıklığa kavuşması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iletişim halindeyiz. Konuyu dikkatle takip ediyoruz'' cevabını verdi.



Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan ve 7-1'lik skoru nedeniyle şike tartışmalarına neden olan Dinamo Zagreb-Lyon maçına ilişkin soruya Platini, ''Bu maçla ilgili bir şüphem yok. Hakem ve gözlemci raporlarını bekliyoruz'' dedi.



Genel Sekreter Infantino da kurumlarının dünkü maç hakkında bugün yaptığı açıklamayı hatırlatarak, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçlara azami dikkat gösterdiğini ifade etti.



FIFA'nın 5 hakem uygulamasını masraflı bulması ve topun çizgiyi geçip geçmediğinin tespiti için düşünülen ''gol-çizgisi teknolojisi'' sorulan UEFA Başkanı Michel Platini, ''FIFA masraflı diyor ama bana öyle gelmiyor. Teknolojinin futbol için iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kişisel düşüncem'' diyerek, 5 hakem uygulamasını savundu.



Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlar sonucunda C Grubu'ndan bir üst tura çıkamayarak, ''Devler Ligi'ne veda edip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Manchester United'ın teknik direktörü Alex Ferguson'ın ''Daha önce hiç bulunmadığım bir kulvar. Bir üst tura yükselemememiz bize ceza oldu'' sözleri anımsatılan Platini, ''Avrupa, İngiltere'nin çevresinde dönmüyor. Avrupa Ligi de gayet sansasyonel bir lig. Birçok takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ancak bazen olanaklar buna izin vermiyor'' diye konuştu.





KURULDA ALINAN KARARLAR:



Gianni Infantino, Venedik'te 2011 yılının son toplantısını yaptıklarını bildirerek aldıkları kararları açıkladı.



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kurallarında yapılan bir değişikliği aktaran UEFA Genel Sekreteri, herhangi bir nedenle yarım kalan maçın, ertesi gün yarım kaldığı andan ve takımların sahada yer aldıkları kadrolarla devam edeceğini söyledi.



Infantino, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde, 2017'den itibaren geçerli olmak üzere takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılması ve 17 yaş altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde de takım sayısının 4'ten 8'e yükseltilmesini kabul ettiklerini söyledi.



UEFA Genel Sekreteri Infantino, kurulun 2014 Avrupa Futsal Şampiyonası'na da Belçika'nın ev sahipliği yapmasına karar verdiklerini sözlerine ekledi.