UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın, İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları karşı karşıya gelecek. Olympique Marsilya ile Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.



Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.



ATLETİCO MADRİD’İN 9’UNCU AVRUPA KUPASI FİNALİ



Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. Marsilya ise, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.



Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı.824 MİLYON EUROLUK FİNALUEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin euro. Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon euro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon euro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.