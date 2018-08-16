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Uçakta sigara içen yolcuya bin 717 lira ceza

New York-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta sigara içen ABD pasaportuna sahip yolcuya, bin 717 lira ceza kesildi.

Uçakta sigara içen yolcuya bin 717 lira ceza

New York-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta sigara içen ABD pasaportuna sahip yolcuya, bin 717 lira ceza kesildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:19
Uçakta sigara içen yolcuya bin 717 lira ceza

New York-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta sigara içen ABD pasaportuna sahip yolcuya, bin 717 lira ceza kesildi.

New York- İstanbul seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın TK 102 sefer sayılı uçağının tuvaletinde sigara içildiğini fark eden kabin memurları, pilota haber verdi.

Kaptan pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek inişten sonra uçağın park edeceği yere polis ekiplerinin gelmesini istedi.

Alana 17.15'te iniş yapan uçağın altına gelen polis ekibi, sigara içtiği belirlenen ABD pasaportuna sahip M.D. isimli yolcuyu uçaktan indirip polis merkezine götürdü.

Burada ifadesi alınan yolcuya bin 717 TL ceza kesildi.

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