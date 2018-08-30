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Uçakta panik anları… Hostese saldırıp bomba var deyince…

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye giden uçakta bir yolcu, kendisine alkol testi yapmak isteyen hostese saldırdı. Sarhoş yolcunun uçağa bomba koyduğunu iddia etmesi üzerine uçak acil iniş yaptı.

Uçakta panik anları… Hostese saldırıp bomba var deyince…

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye giden uçakta bir yolcu, kendisine alkol testi yapmak isteyen hostese saldırdı. Sarhoş yolcunun uçağa bomba koyduğunu iddia etmesi üzerine uçak acil iniş yaptı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
Uçakta panik anları… Hostese saldırıp bomba var deyince…

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye giden uçakta bir yolcu, kendisine alkol testi yapmak isteyen hostese saldırdı. Sarhoş yolcunun uçağa bomba koyduğunu iddia etmesi üzerine uçak acil iniş yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket eden ve yerel saatle 19.15'te hareket eden tarifeli uçakta Tacikistan uyruklu 25 yaşındaki yolcu, saldırgan tavırlarıyla dikkat çekti.

Host ve hostesler tarafından yolcuya alkol testi yapılması gerektiği söylendi.

Yolcu ise alkol testi tartışması büyüyünce, “Benim Allah'ım var ama siz şeytansınız. Bu uçağa bomba koydum. Kimse benimle başa çıkamaz. Allah için dua edin” dedi.

Yolcuların da tartışmaya dahil olmasıyla bazı yolcular sorun çıkaran kişiye saldırdı. Ardından sorun çıkaran yolcu ise hosteslere saldırınca uçağın pilotu Moskova havaalanına dönüş için izin istedi.

Havaalanında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, inişin ardından uçakta yapılan aramada ise bomba tespit edilemedi. Uçak yapılan aramalardan sonra tekrar Duşanbe'ye hareket etti. Saldırgan yolcunun tutuklanması bekleniyor.

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