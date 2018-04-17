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Uçakta korkunç anlar! Patlayan camdan dışarı doğru çekildi

Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü

Uçakta korkunç anlar! Patlayan camdan dışarı doğru çekildi

Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü

17 Nisan 2018 Salı 23:37
Uçakta korkunç anlar! Patlayan camdan dışarı doğru çekildi
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New York-Dallas seferini yapan Southwest Havayolları'nın 1380 sefer sayılı uçağı, yerden 9144 metre yükseklikte iken motorlarından birinin patlaması üzerine Philadelphia kentine acil iniş yaptı.

Patlama üzerine uçağın camlarından biri kırılınca uçak kısa bir süre içinde ve kontrolsüz bir biçimde 9144 metreden 3962 yüksekliğe düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolculardan pencere yanında oturan yaşlı bir kadının bedeni, patlayan camdan ötürü basıncın da etkisiyle dışarı doğru çekildi. Oluşan deliği tıkamaya çalışan yolcular, yaşlı kadının bedenini uçak içinde tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 yolcu da olayı hafif yaralanmalarla atlattı.

Acil iniş yapan uçak için havalimanında ilk yardım, yangın ve kurtarma önlemleri alındı. Uçakta 143 yolcu, 5 mürettabat olduğu öğrenildi.

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