Uçakta Doğum Yaptı

ABD'de San Francisco-Phoenix seferini yapan uçakta yolculuk eden bir kadın doğum yaptı





Southwest Havayolları'na ait San Francisco-Phoenix seferini yapan uçakta bulunan hamile bir kadın, sancılandı.



Havayolları sözcüsü Emily Samuels, kabin memurlarının yanı sıra uçakta yolcu olarak bulunan bir doktor ve hemşirenin doğuma müdahale ettiğini söyledi. Samuels, doğum nedeniyle Los Angeles'a inen uçaktaki kadının ve bebeğinin hastaneye götürüldüğünü ve durumlarının iyi olduğu ifade etti.



Uçuş görevlisi doğumla ilgili olarak, "Harika bir andı. Yolcular bebeğin ağlayışını duyduklarında alkışlamaya başladı" diye konuştu.



Yolcular, başka bir uçakla Phoenix'e gönderildi.

