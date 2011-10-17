Uçaklar Havada Kaldı

İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü "kümülonimbus" bulutları hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Elektrik yüklü bulutlar yüzünden uçaklar rötar yapıyor.

'CB' olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlardan kaçan uçakların havada tur atmasından dolayı zamanında iniş yapamaması kalkış yapacak uçakları da etkiledi. Pistte kalkış için sıraya giren çok sayıda uçakta dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

İstanbul hava sahasında etkili olan 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar Atatürk Havalimanı'na inecek uçakları olumsuz etkiledi.

Elektrik yüklü, şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen "kümülonimbus" bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, radarlarında gördükleri CB bulutlarından kaçmak için yön değiştirerek havada tur atmaya başladı. Planlanan saatte iniş yaklaşmasını bulutlar yüzünden zamanında yapamayan uçaklar, belirlenen sıra ile Atatürk Havalimanı'na gecikmeli iniş yapabildi.

Uçakların zamanında inememesi ve önceliğin iniş yapan uçaklara verilmesi nedeniyle kalkış yapacak uçaklarda da uzun süreli gecikmeler meydana geldi. Kalkış için kapı kapatan uçaklarının içinde yolcular adeta mahsur kaldı. Atatürk Havalimanı pist başında onlarca uçak kalkış için beklemek zorunda kaldı.