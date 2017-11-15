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15 Kasım 2017 Çarşamba 11:21

Uçak Kazasından Sadece Bir Çocuk Kurtuldu

Uçak Kazasından Sadece Bir Çocuk Kurtuldu
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Rusya’da uçak kazası: Sadece 1 çocuk kurtarıldı
Habarovsk Krayı’nda yaşanan uçak kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği sadece 1 çocuk ise kazadan sağ kurtulabildiğini bildirildi.

Habarovsk- Nelkan seferini yapan “Habarovsk Airlines” havayolu şirketine ait L-410 uçağı, bu sabah inişe geçerken kaza yaptı. Uçakta 2'si mürettebat 7 kişi bulunuyordu. Yaşamını yitirenlerin arasında pilotlar Çumakov ve Zuyev, Olga Laponikova, Anna Laponikova, Svetlana Pohomova ve Denis Amosov bulunuyor.
Olaydan sağ kurtulan küçük kızın ise hastaneye kaldırıldığı ve durumun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma komitesi kötü hava koşulları, pilot hatası ve teknik hata olmak üzere 3 nedeni değerlendiriyor.

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