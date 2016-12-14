Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 12:27

Uçak Kazası

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçağın geçtiğimiz hafta düşmesinin ardından, PIA Genel Müdürü Azam Saigol'un görevi bıraktığı bildirildi.

Uçak Kazası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

PAKİSTAN ULUSLARARASI HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

 Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçağın geçtiğimiz hafta düşmesinin ardından, PIA Genel Müdürü Azam Saigol'un görevi bıraktığı bildirildi.

PIA Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana genel müdürlük koltuğunda oturan Saigol'un kişisel nedenlerle istifa ettiği belirtildi.

Geçen hafta 47 kişi taşıyan ve Çitral kentinden havalanan ancak bir süre sonra kuleyle bağlantısı kesilen uçağın düştüğü kaydedilmişti. PIA'ya ait PK-661 sefer sayılı yolcu uçağı, bölgedeki Karpal köyü yakınlarında düşmüş, çok sayıda ilk yardım ekibi ve askeri birlikler bölgeye sevk edilmişti.

Aralarında Pakistanlı eski pop şarkıcısı Cüneyd Cemşid ve eşinin de bulunduğu uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçakta ikisi Avusturyalı ve biri Çinli olmak üzere üç yabancı uyruklunun da seyahat ettiği duyrulmuştu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KazaUçak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da Savaş Uçağı Düştü Libya'da Savaş Uçağı Düştü
Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı Yapılması Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı...
Musul'daki İntihar Saldırısı Musul'daki İntihar Saldırısı
Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen Saldırı Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen...
ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi 6 Ayın Zirvesinde ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi 6 Ayın Zirvesinde
Fransa'dan Lübnan'a Destek Fransa'dan Lübnan'a Destek
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Libya'da Savaş Uçağı Düştü

Haberi Oku