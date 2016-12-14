Uçak Kazası

PAKİSTAN ULUSLARARASI HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçağın geçtiğimiz hafta düşmesinin ardından, PIA Genel Müdürü Azam Saigol'un görevi bıraktığı bildirildi.

PIA Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana genel müdürlük koltuğunda oturan Saigol'un kişisel nedenlerle istifa ettiği belirtildi.

Geçen hafta 47 kişi taşıyan ve Çitral kentinden havalanan ancak bir süre sonra kuleyle bağlantısı kesilen uçağın düştüğü kaydedilmişti. PIA'ya ait PK-661 sefer sayılı yolcu uçağı, bölgedeki Karpal köyü yakınlarında düşmüş, çok sayıda ilk yardım ekibi ve askeri birlikler bölgeye sevk edilmişti.

Aralarında Pakistanlı eski pop şarkıcısı Cüneyd Cemşid ve eşinin de bulunduğu uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçakta ikisi Avusturyalı ve biri Çinli olmak üzere üç yabancı uyruklunun da seyahat ettiği duyrulmuştu.



