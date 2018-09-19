banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96604
ALTIN
242.213
DOLAR
6.2563
STERLİN
8.2291
EURO
7.3054
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
FETÖ SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA DAHA
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
İTHAL ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

Uçak İniş Yaparken Uyumak Kulağa Kalıcı Hasar Verebiliyor

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğini gösterdi.

Uçak İniş Yaparken Uyumak Kulağa Kalıcı Hasar Verebiliyor

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğini gösterdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:25
Uçak İniş Yaparken Uyumak Kulağa Kalıcı Hasar Verebiliyor

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğini gösterdi.

Birçok kişi, ani yükseklik değişiminde kulaklarının patlayacak gibi olduğunu söylüyor. Bu durum, kulağın dışındaki basınçla, iç basıncın eşit olmamasından kaynaklanıyor. Bu his, genellikle inişlerde ve ani irtifa değişimlerinde yaşanıyor.

'ESNEYİN YA DA YUTKUNUN'

Bu basıncı östaki borusunda ince bir kanal açarak dengelemek mümkün. Bunun için esnemek ya da yutkunmak gerekiyor. Bazı havayolu şirketleri bu nedenle inişten önce sakız ya da şeker dağıtıyor.

Ancak uzmanlara göre, uyku sırasında basınç dengelenmediği için östaki borusu tıkanabiliyor ve kulakta basınç travması meydana gelebiliyor.

Basınç travması genelde birçok kişinin hayatlarının bir döneminde yaşayabileceği basit bir rahatsızlık. Fakat, östaki borusunun uzun süre tıkalı kaldığı durumlarda enfeksiyon oluşabiliyor ve kulak zarının arkasında sıvı birikiyor. Bu da ağrıya ve duyma güçlüğüne yol açıyor.  Bazı ağır durumlarda hastaların kulaklarından kan bile gelebiliyor.

'PİLOTUN İNİŞ ANONSUYLA UYANIN'

İrtifa farklılıkları, dalgıçlarda ve dağda araba süren kişilerde de rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunu önlemek için yapılacak en iyi şeyse, ne kadar uykusuz olunursa olunsun en azından pilotun iniş anonsuyla uyanmak.

Son Güncelleme: 19.09.2018 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de İki Kadın Kilisede Esrarlı Kek Satarken Yakalandı
ABD'de İki Kadın Kilisede Esrarlı Kek Satarken Yakalandı
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Ölü
Kamerun Ordusundan Anglofon Ayrılıkçılara Baskın
Kamerun Ordusundan Anglofon Ayrılıkçılara Baskın
Yemen'de Açlık Tehdidi Altındaki Çocuk Sayısı 5 Milyonu Aştı
Yemen'de Açlık Tehdidi Altındaki Çocuk Sayısı 5 Milyonu Aştı
Hava Kirliliği Yaşlılarda Bunama Riskini Artırıyor
Hava Kirliliği Yaşlılarda Bunama Riskini Artırıyor
20 Ton Kaçak Eyfel Kulesi Maketi Yakalandı
20 Ton Kaçak Eyfel Kulesi Maketi Yakalandı
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Şartlı Tahliye
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Şartlı Tahliye
Trump'tan AB'yi Kızdıracak Açıklamalar
Trump'tan AB'yi Kızdıracak Açıklamalar
Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi
Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi
Avustralya’da “İğneli Çilek Krizi“ Sektörü Vurdu
Avustralya’da “İğneli Çilek Krizi“ Sektörü Vurdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim