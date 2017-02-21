Uçak alışveriş merkezine çakıldı! Kurtulan yok...



Avustralya Melbourne'de içerisinde beş kişi bulunan küçük uçak havalandıktan kısa süre sonra alışveriş merkezine düştü. 30 metrelik alev topuna dönüşen uçağın parçaları çevredeki otoyola saçıldı, kazada kurtulan olmadı.Avustralya'nın Melbourne kentinde Essendon Havalimanı'ndan kalkan bir küçük uçak düştü.İçinde biri pilot beş kişi bulunan charter tipi uçak, Tazmanya'ya doğru havalanırken havalimanı yakınındaki DFO Alışveriş Merkezi'nin üstüne çakıldı.Görgü tanıkları, yerel saatle 09.00 sularında gerçekleşen feci kazada uçağın parçalarının çevredeki otoyola saçıldığını ve 30 metreye yükselen alev topu gördüklerini aktardı.Olay yeri yakınında yaşayan John Callum ise, kaza sırasında büyük bir gürültü duyduğunu söyledi. Peşinden dumanlar yükseldiğini anlatan Callum, "Acil servislerin geldiğini duydum. Dışarı çıktığımda çok duman gördüm ve geldim gördüm ki uçak düşmüş" dedi.Uçaktaki herkesin öldüğü kazadan sonra, polis otoyolu trafiğe kapattı. Melbourne'un en yoğun alışveriş merkezlerinden DFO'nun kaza sırasında açık olmaması büyük bir faciayı önledi.Uçağın golf oynamak üzere King Island'a gitmek isteyen dört ABD'li tarafından kiralandığı bildiriliyor. İlk belirlemelere göre, uçağın motorundaki arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, olayın son 30 yıldaki en önemli sivil havacılık kazası olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.