Uçak Fiyatları Arttı!

Van'da meydana gelen depremin ardından uçak firmaları peş peşe fiyat artırmaya başladı. Türk Hava Yolları ise diğer uçak firmalarının aksine bilet fiyatlarını düşürdü. THY yolcu ücretlerini en düşük sınıfa göre fixleyerek 79 TL yaptı. Sunexpress, THY ve Pegasus'un Van seferlerinde bugün ve yarın yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Van'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği deprem afeti, halkın bu şehre olan ilgisini artırdı.



Yer bulmakta zorlanılan Van seferlerinin fiyatları da adeta uçuşa geçti. Şirketler fiyatları yükseltirken taleplere de yetişilmez hale geldi.



Yardım etmek ve destek olmanın yanı sıra yakınları Van'da olan vatandaşlar bölgeye gitmek için seferber olurken, havayolu şirketlerinin seferleri de yeterli olacak gibi görünmüyor. THY ve Anadolujet'in ek sefer düzenleme kararının ne kadar doğru olduğu talepten de anlaşılıyor. THY'nin İstanbul'dan Van'a yapacağı uçuşlarda yer bulabilmek neredeyse imkansız hale gelirken bugün ve yarınki seferlerin tamamı dolu. Yarın saat 07.15 ve 12.20'de yapılacak seferlere yedek rezervasyon kaydı alınıyor ve tek kişilik bilet ücreti olarak 314 TL talep ediliyor.



Ancak buna rağmen bugün ve yarın Van'a gidecek olan uçaklarda yer bulmak imkansız hale geldi. Uçakların bugün ve yarın düzenleyeceği seferlerde yer kalmazken, vatandaşlar sonraki güne bilet bulabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.