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Uçak düştü: Uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti

İsviçre Alplerinde 17 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu bir uçağın düştüğü açıklandı. Yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Uçak düştü: Uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti

İsviçre Alplerinde 17 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu bir uçağın düştüğü açıklandı. Yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:54
Uçak düştü: Uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti

Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

Ju-52 model uçağın 1939’da üretildiği ve tarihi uçağın bölgede tur yaparak turistleri gezdirdiği açıklandı.

Kazadan saatler sonra yerel makamlar bir açıklama yaparak uçağa ulaşıldığını duyurdu. Yetkililer, eski uçağın düştüğünü doğrularken uçaktaki 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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