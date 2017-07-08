Uçak Düştü, Timsah Enkazdaki Cesedi Yedi!



ABD'de dört gün sonra bulunabilen küçük uçağın enkazını havadan görüntüleyen yerel bir televizyon, korkunç bir tablo ile karşılaştı.ABD Florida'da düşen küçük bir uçaktaki pilot öldü.Enkazı havadan görüntüleyen yerel haberciler ise, inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. WPLG adlı yerel televizyonun kamerasına, bir Amerikan timsahının enkaza yaklaşıp cesetleri yediği yansıdı.Bir uçuş okuluna ait tek motorlu uçağın enkazı, düştükten dört gün sonra Çarşamba gecesi bulunmuştu.Pilotun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil.