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18 Aralık 2016 Pazar 08:08

Uçak Düştü! Ölenler Var...

Uçak Düştü! Ölenler Var...
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UÇAKTAKİ 13 KİŞİ ÖLDÜ

 Endonezya'nın Papua eyaletinde bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu içindeki 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Papua'nın doğusundaki Timika şehrinden Wamena'ya yerel saatle 05.35'te hareket eden Hercules C-130 tipi kargo uçağıyla saat 06.09'da irtibatın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, uçağın enkazına saat 08.40'ta dağlık bir bölgede ulaşıldığı, içindeki 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Gıda malzemesi taşıyan kargo uçağının düşmesine olumsuz hava şartlarının neden olduğu tahmin ediliyor.

Borneo Adası'nda, geçen ay bir askeri helikopter düşmüş, içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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