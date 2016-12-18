Uçak Düştü! Ölenler Var...

Gıda malzemesi taşıyan kargo uçağının düşmesine olumsuz hava şartlarının neden olduğu tahmin ediliyor.

Endonezya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Papua'nın doğusundaki Timika şehrinden Wamena'ya yerel saatle 05.35'te hareket eden Hercules C-130 tipi kargo uçağıyla saat 06.09'da irtibatın kesildiği bildirildi.