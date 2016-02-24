UÇAK DÜŞTÜ!

Nepal'de uçak düştü! Kurtulan olmadı

Nepal'de bu sabah Pokhara kentinden havalandıktan sonra kaybolan yolcu uçağının enkazının bulunduğu ve uçaktaki 23 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.



Yetkililer, "Twin Otter" tipi uçağın enkazının Rupshe köyü yakınlarında, dağlık alanda bulunduğunu açıkladı.



Polis yetkilisi Harihari Yogi, enkazın hala yandığını, uçaktakilerden kurtulan olmadığını belirtti.



Uçağın ait olduğu Tara Havayolları tarafından yapılan açıklamada ise ülkenin kuzeyindeki Jomsom kentine gitmek üzere havalanan uçakta ikisi çocuk 20 yolcu ile 3 mürettebat üyesinin bulunduğu belirtildi.



Yolcular arasında bir Çin ve bir de Kuveyt vatandaşının yer aldığı kaydedildi.



Başkent Katmandu'nun 200 kilometre batısındaki Pokhara kentinden havalanan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Uçağın bulunması için bölgeye helikopterler ve arama ekipleri gönderilmişti.

Karayolları yetersiz olan Nepal'de halk, sık sık ulaşım için küçük uçakları kullanıyor.

İlk uçak seferinin 1949 yılından bu yana Nepal'de yaşanan yaklaşık 70 kazada 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi.





Son Güncelleme: 24.02.2016 17:49