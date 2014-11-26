Uçağı Yolcular İtti!

Olay anına ait bir videoda yolculardan birinin, “Gerçek bir erkek ağaç dikebilir, evini kurabilir ve bir uçağı itebilir” dediği duyulurken bir diğeri, “sadece eve gitmek istiyoruz” diye bağırıyor.

Pek çoğu bölgedeki petrol ve gaz sahalarında çalışan ve evlerine dönmek üzere uçakta olan işçiler, 30 tonluk uçağı kanatlarından geri doğru itiyorlar.Uçaktaki problemin iniş takımlarında yanlış yağ kullanılması olduğu ve yılın en soğuk günlerinden biri yaşanırken donması olarak açıklandı.Yolcuların itmesiyle harekete geçen uçak uçuşunu tamamladı ve yolcular sağ salim evlerine ulaştı.