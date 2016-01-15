UBS, Türkiye’nin Büyüme Beklentisini Yükseltti

İSVİÇRE’NİN ULUSLARARASI BANKASI UBS, TÜRKİYE’NİN 2016 SONU İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 4'E YÜKSELTTİ

İsviçre’nin uluslararası bankası UBS (Union Bank of Switzerland) Türkiye’nin 2016 yıl sonu için büyüme beklentisini yüzde 3,3’ten yüzde 4'e yükselttiğini açıkladı.

UBS’in Londra’daki merkezinden ekonomist Gyorgy Kovaks ve stratejist Manik Narain tarafından hazırlanan raporda, “Türkiye için ekonomik büyüme öngörümüzü asgari ücret artışının etkilerini, mali gücü, düşük petrol fiyatlarını yansıtacak şekilde 2016 yılı için yüzde 3,3’ten yüzde 4'e yükselttik” ifadesine yer verildi.

Öte yandan raporda düşük petrol fiyatlarına rağmen, döviz kurundaki zayıflık ve ülkelere has bazı sebeplerle Türkiye, Güney Afrika ve Rusya’da enflasyonun daha yüksek seyredebileceği belirtildi.

Raporda bu yıl için Güney Afrika’ya ilişkin büyüme öngörüsünün ise yüzde 1,9’dan yüzde 0,6’ya çekildiği belirtilirken, Rusya’nın para birimindeki zayıflama, düşük emtia fiyatları ve olası mali sıkılaştırma beklentisi ile bu yıl yüzde 1,2 oranında daralmasının beklendiği ifade edildi.