UBP Milletvekili Sucuoğlu: ”Toplumda adaletli geliri sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır”



UBP Milletvekili Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son 6 aylık süreçte TL’nin, döviz karşısında yüzde 30 değer kaybettiğini, hayat pahalığı olarak maaşlara yansıtılan enflasyon oranının ise yüzde 12.11 olduğunu belirtti.

“Uzun yılların ihmali sonucu dar gelirli vatandaşımızın maaşı ile yüksek gelirli maaş farkı yaklaşık 6.5 asgari ücrete ulaşmış ve son maaşlara yansıyan farklı hayat pahalığı katkısı ile yaklaşık 7 katına çıkmıştır” diyen Sucuoğlu, bu koşullarda devletten düşük maaş çekenlerin brüt 479 TL (net 330 TL ) hayat pahalığı alırken, yüksek maaş alanların ki vekiller de bu kategoridedir, aldıkları brüt katkının 2 bin 175 TL (net 1700 )olduğunu vurguladı.

Bunun kabul edilebilir bir fark olmadığını dile getiren Sucuoğlu, “Bazı kesimlerin dediği ve yazdığı gibi ben bu parayı almıyorum veya bağışlayacağım söylemi yerine bu, haksız yere giderek açılan makasın yasal düzenleme ile nasıl kapatacağım çalışmasına derhal başlamak gerekiyor” dedi.

