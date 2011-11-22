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UBP Gençlik Kolları'nın Düzenlediği Etkinlikler Başladı

Bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerin katıldığı etkinlik, dün gece Golden Tulip Otel’de yer aldı

UBP Gençlik Kolları'nın Düzenlediği Etkinlikler Başladı

Bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerin katıldığı etkinlik, dün gece Golden Tulip Otel’de yer aldı

22 Kasım 2011 Salı 09:36
UBP Gençlik Kolları'nın Düzenlediği Etkinlikler Başladı
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Başbakan İrsen Küçük, “Ya taksim ya ölüm” yeminiyle mücadele eden Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelelerini 1983’te bağımsız KKTC’yle taçlandırırken, Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ten, ilkelerinden ve Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün rehberliğinden ilham ve örnekler aldığını söyledi.

Başbakan Küçük, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’daki kardeşleri için piyes oynayıp gelirini gönderen Kıbrıs Türk halkı için Mustafa Kemal Atatürk’ün de Türkiye üniversitelerinde ücretsiz

eğitim alma hakkı sağladığını belirtti.

Başbakan İrsen Küçük, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Gençlik Kolları’nın düzenlediği kültürel etkinlikler dizisinin “Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkleri ve KKTC” konulu ilk toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Başbakan’ın eşi Gülin Küçük, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerin katıldığı etkinlik, dün gece Golden Tulip Otel’de yer aldı.

KÜÇÜK: “20. YÜZYIL TÜRK ULUSAL VAROLUŞ MÜCADELELERİ YÜZYILI”

UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Sami Osmanlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Başbakan İrsen Küçük, 20. yüzyılın hem Anadolu topraklarında hem de Kıbrıs’ta Türk ulusal varoluş mücadelelerinin yüzyılı olduğunu söyledi.

Küçük, Kasım ayında hem Atatürk’ün ebediyete göçünün ve KKTC’nin kuruluş yıldönümünün yer aldığını hatırlatarak, “Gençlik kollarımızın her ay geleneksel düzenlemeyi planladığı kültür konferanslarının birincisini ‘Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkleri ve KKTC’ başlığı altında yapması da genç dava arkadaşlarımızın duyarlılık ve sorumluluk anlayışını gösteriyor” diye konuştu.

“YA TAKSİM, YA ÖLÜM”

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine, Atatürk’ün “ya istiklal ya ölüm” sözünden esinlenerek “ya taksim ya ölüm” yeminiyle başladığını kaydeden Başbakan Küçük, 1983’te KKTC kurulurken de Atatürk’ün ilke ve fikirleriyle Dr. Küçük’ün rehberliğinden ilham ve örnek alındığını anlattı.

Küçük, bu iki ruhun da kafasında, mizacında özgürlük, milletini çok sevme, akılcılık, devlet adamlığı, kahramanlık yer aldığını vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisini İngiliz sömürge yönetimi altındayken bile dönemin gazetelerinde korkusuzca dile getirdiklerini; et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan Anadolu - Kıbrıs Türklüğü dayanışmasının her dönem var olduğunu belirtti.

“KIBRISLI TÜRKLER ANADOLU İÇİN PİYES OYNAYIP PARA GÖNDERDİ”

Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da Yunan eziyetine uğrayan Türk kardeşleri için 20’den fazla piyes oynayıp gelirini onlara aktardığını kaydeden Başbakan İrsen Küçük, kayıklarla Anadolu’ya giderek Atatürk’ün yanında Yunanlılarla çarpışmada şehit düşenler olduğunu kaydetti.

ATATÜRK’TEN ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ OLANAĞI

Bunları bilen ve Kıbrıs Türklerini çok seven Atatürk’ün de, Türkiye üniversitelerinde ücretsiz okutulmalarını sağladığını ve “Bir gün sıra Kıbrıs’a da gelecek, Kıbrıs da esirlikten kurtulacak” dediğini anlatan Başbakan Küçük, Kıbrıs’taki ateşten günlerde halkın Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğiyle olumsuz şartlara direndiğini söyledi.

DR. KÜÇÜK SEVGİSİ

Küçük, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkleriyle iç içe olup bütünleştiğini kaydederek, bir araştırmaya göre, 1955 - 60 yıllarında yeni doğan çocuklara “Fazıl” ve “Fazıl Küçük” adlarının verildiğini belirtti.

ARIKLI VE KARAKARTAL

Daha sonra kültür konferansı dizisinin ilkinde Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Araştırmacı - Yazar Güven Arıklı, “Kıbrıs Türkleri ve Atatürk”; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal ise, “Özel Anı ve Kartpostallarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu sunumlar yaptı.

Son Güncelleme: 22.11.2011 09:36
Anahtar Kelimeler:
UbpIrsen KüçükEtkinlikGençlik
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