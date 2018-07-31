Uber, sürücüsüz kamyonet fikrinden vazgeçti

Uber, sürücüsüz kamyonet geliştirme programını sonlandırdığını duyurdu.



Popüler taksi uygulaması, sürücüsüz araç geliştirme çabalarını yalnızca binek otomobillere odaklamak amacıyla, sürücüsüz kamyonet ve yük vasıtası geliştirme programına nokta koyduğunu açıkladı.



Şirket sürücüsüz kamyonet programı için 2016'da San Francisco şehrinde bir ekibi görevlendirmişti. Ekip aynı yılın ilerleyen günlerinde dünyanın ilk sürücüsüz ticari nakliyat seferini gerçekleştirmeyi başarmıştı.



Ekibin geliştirdiği ticari kamyonet, kasasındaki yükle California-Colorado arasında 193 kilometrelik mesafe kat etmişti.



