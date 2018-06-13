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UBER Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Zorla Araçtan İndirdi!

UBER Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Zorla Araçtan İndirdi!

13 Haziran 2018 Çarşamba 22:41
UBER Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Zorla Araçtan İndirdi!

UBER Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Zorla Araçtan İndirdi

ABD'de lezbiyen çift, öpüştükleri gerekçesiyle kendilerini aracından zorla indiren UBER şoföründen şikayetçi olurken UBER, kadınları haklı bularak şoförün uygulamaya erişimini engelledi.

ABD'nin New York şehrinde kiraladıkları UBER aracının arka koltuğunda öpüşen lezbiyen çift, sürücü tarafından araçtan atıldı. Olayı kameraya alan kadınlar, şoförden şikayetçi oldu.

UBER ŞOFÖRÜ ARAÇTAN İNMELERİNİ İSTEDİ

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26 yaşındaki Alex Lovine ve 24 yaşındaki sevgilisi Emma Pichl, Cumartesi akşamı bir arkadaşlarının doğum günü partisine giderken UBER aracı kiraladı. Arka koltukta öpüşen çifti gören sürücü, bunun yasa dışı olduğunu iddia ederek çiftten araçtan inmelerini istedi.

BAŞTA ŞAKA ZANNETMİŞLER

Kendilerinden başka bir araç bulmalarını isteyen şoför ile tartışan ikili, kavgayı kameraya alarak konu ile ilgili şikayette bulundu. "Sadece masum ve küçücük bir öpücüktü" diyen Alex, önce şoförün şaka yaptığını zannettiklerini ancak daha sonra kendilerine bunun "saygısızca ve uygunsuz" olduğunu söyleyip bağıran adam yüzünden şoke olduklarını söyledi.

UBER ŞOFÖRÜN LİSANSINI İPTAL ETTİ

Hem Alex hem de sürücü olay ile ilgili şikayette bulunurken, UBER yaptığı açıklamada şoförün uygulamayı kullanmasının yasaklandığını ve herhangi bir ayrımcılığa tahammül etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

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