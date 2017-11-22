Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:41

UBER'İN 57 MİLYON KULLANICISININ BİLGİLERİ ÇALINDI

KULLANICILARIN İSİM, ELEKTRONİK POSTA VE TELEFON NUMARALARININ ÇALINAN BİLGİLER ARASINDA OLDUĞU BİLDİRİLDİ

UBER'İN 57 MİLYON KULLANICISININ BİLGİLERİ ÇALINDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
KULLANICILARIN İSİM, ELEKTRONİK POSTA VE TELEFON NUMARALARININ ÇALINAN BİLGİLER ARASINDA OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, geçen sene gerçekleşen bir siber saldırı sonucu 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, geçen yılın ekim ayında iki kişi tarafından gerçekleştirilen siber saldırı sonucu şirketin dünya genelinde 57 milyon kullanıcısının isimleri, elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının çalındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de Uber üzerinden sürücülük yapan 600 bin kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin de saldırıda ele geçirildiği aktarıldı.

Kullanıcıların ve sürücülerin banka bilgileri, kredi kartı numaraları, seyahat ettikleri güzergahlar, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının saldırıdan etkilenmediği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının ortaya çıkmasının ardından Uber'in gerekli güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, "Bunların hiçbiri olmamalıydı. Olanlar için bahane üretmeyeceğim. Geçmişi silemem ama her Uber çalışanı adına hatalarımızdan ders çıkaracağımızın sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırı sırasında Uber'de görev almayan Khosrowshahi, Uber'in kurucusu ve CEO'su TravisKalanick'in bu yılın haziran ayında istifa etmesinin ardından ağustos ayında bu göreve başlamıştı.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber'in bu olayı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100 bin dolar (396 bin Türk lirası) ödeme yaptığı iddia edildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar Tükendi Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar...
Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı! Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!
İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı
5 Yıl Önce Ölen Babasından Son Hediyesini Aldı… 5 Yıl Önce Ölen Babasından Son Hediyesini Aldı…
Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti
YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar...

Haberi Oku