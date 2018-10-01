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Uad\'dan Bolivya\'nın Pasifik Okyanusu\'na Erişim Talebine Ret

Lahey, 1 Ekim 18 (.): Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya\'nın Pasifik Okyanusu\'na erişimi için Şili\'nin anlaşmaya zorlanması talebini reddetti.  

Uad\'dan Bolivya\'nın Pasifik Okyanusu\'na Erişim Talebine Ret

Lahey, 1 Ekim 18 (.): Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya\'nın Pasifik Okyanusu\'na erişimi için Şili\'nin anlaşmaya zorlanması talebini reddetti.  

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
Uad\'dan Bolivya\'nın Pasifik Okyanusu\'na Erişim Talebine Ret

Lahey, 1 Ekim 18 (.): Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya\'nın Pasifik Okyanusu\'na erişimi için Şili\'nin anlaşmaya zorlanması talebini reddetti.  

UAD\'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolivya\'nın, Pasifik Okyanusu\'na tam ve egemen bir erişim hakkı veren anlaşmaya varılması talebinin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, yıllardır iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Bolivya\'nın okyanusa erişiminin Şili için bir yükümlülük oluşturmadığı ifade edildi. 

Bolivya, 139 yıl önce Şili’ye karşı girdiği Pasifik Savaşı\'nda kaybettiği Pasifik Okyanusu\'na erişimiyle ilgili tam ve egemen bir erişim hakkı veren anlaşmaya varılması için 2013\'te UAD\'ye başvurmuştu.

(AA/TUĞ/HA)

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