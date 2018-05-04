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Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!

kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!

kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 06:27
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.
Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün Twitter kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi. 
Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.
Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor. 
 


Son Güncelleme: 04.05.2018 09:33
Anahtar Kelimeler:
TwitterşifreUYARISI
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