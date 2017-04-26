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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:51

Twitter, İlk Çeyrek Bilançosunu Açıkladı

Twitter, İlk Çeyrek Bilançosunu Açıkladı
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ŞİRKETİN İLK ÇEYREK GELİRİ YÜZDE 7,7 DÜŞÜŞLE 548 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

FİRMA, BU YILIN İLK ÜÇ AYINDA 61,5 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

TWİTTER'IN BU YILIN OCAK-MART DÖNEMİNDEKİ AYLIK ORTALAMA AKTİF KULLANICI SAYISI YÜZDE 5,8 ARTARAK 328 MİLYONA ULAŞTI

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,7 düşüş göstererek 548 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın ocak-mart döneminde 594 milyon dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, ayrıca, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde 61,5 milyon dolar zarar ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 79,7 milyon dolar zarar etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,8 artarak 328 milyona ulaştı.

Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki reklam geliri de, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 10,7 azalarak 473,8 milyon dolara düştü. Firmanın geçen yılın ocak-mart dönemindeki reklam geliri 530,7 milyon dolar olmuştu.

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