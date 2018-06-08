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TV Programcısı ve Şef Anthony Bourdaın Hayatını Kaybetti!

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında yaşamını yitirdi.

TV Programcısı ve Şef Anthony Bourdaın Hayatını Kaybetti!

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında yaşamını yitirdi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
TV Programcısı ve Şef Anthony Bourdaın Hayatını Kaybetti!

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında yaşamını yitirdi.

CNN'de yer alan haberde, program çekimleri için Fransa'da bulunan Bourdain'in intihar ettiği bildirildi.

Bourdain'in, yakın arkadaşı olarak bilinen Fransız şef Eric Ripert tarafından bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Programlarının yayınladığı CNN'den yapılan açıklamada, "Meslektaşımız ve arkadaşımızın ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Macera severliği, iyi yemek sevgisi ve güzel hikayeleri Bourdain'i eşsiz bir hikâye anlatıcısı yapmıştı." denildi.

“GASTRONOMİNİN KÖTÜ ÇOCUĞU”

"Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor... 

ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle çok konuşulan Bourdain, İstanbul'da dürüm ve ıslak hamburger Mardin'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı.

Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef Türkiye’ye de defalarca gelmişti.

“Lezzet ustası” olarak tanınan ünlü şef yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'da yaptığı bir gezi ile başladı.

Baba tarafı kökenleri Katolik, anne tarafı Yahudi olan bir ailede büyüdü. Din inancının olmadığına karar verdi. Kökenleri Avrupa'ya, Fransa kıyılarına dayanıyordu, dolayısıyla hayatı boyunca hep Avrupa'da keşif yapmak istedi. Yemeğe olan aşkını ilk kez küçükken Fransa'da geçirdikleri bir aile tatilinde, istiridye yediğinde keşfetti.

1970'lerde kolejde okuduğu senelerde restoranlarda çalışmaya başladı Culinary Institute of America'dan mezun oldu ve New York'ta son derece prestijli restoranları yönetti. 2000'li yılların başında, Times'da en çok satanlar listesine girecek olan, ilk yemek kitabını yazdı.

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Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, The New Yorker'da “Bu Kitabı Okumadan Yemek Yemeyin” sloganıyla tanıtıldı. Food Network'den gelen teklifi değerlendirip televizyon programı yapmaya başladı.

Hem gezi hem yemek konulu şovunu Travel Channel'a taşıdı. 2011'de The Layover isimli yeni bir seriye başladı.

Her bölümde yeni bir şehri keşfettiği programda, her şehirde 1 ya da 2 gün konaklayarak 10 bölüm programı sürdürdü.

2012'de CNN'e geçerek, Anthony Bourdain: Parts Unknown'u yayınladı. Şov bünyesinde Amerika'dan çok Avrupa'nın kıyı şehirlerinin mutfak kültürlerine odaklandı.

Kullandığı “agresif” dilden ve “cinsel” içerikli göndermelerinden dolayı adı “gastronomi dünyasının kötü çocuğu”na çıktı.

“YIKANMAMIŞ YABAN DOMUZU REKTUMU…”

Hayatında yediği en kötü yemekleri; nugget, yıkanmamış yaban domuzu rektumu ve fermente edilmiş köpek balığı olarak açıklar. Amerikalıların haddinden fazla et yediğini savundu.

Veganlara her zaman saygı duyduğunu belirtti ama onların da dünya üzerinde yaşayan diğer tüm köy insanlarına ve üretimcilere saygısızlık ettiklerini savundu.

Ünlü İtalyan yönetmen ve aktris Asia Argento ile birlikte olan Bourdain, Argento ile programının geçtiğimiz yılki İtalya çekimlerinde tanışmıştı.

Asia Argento, ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in tecavüzüne uğradığını açıklamış ve #MeToo hareketinin başlamasına vesile olmuştu.


 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 18:29
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