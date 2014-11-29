Tuvalete Diye Gitti Çocuk Doğurdu

İskoçya’nın Alness kentinde 19 yaşındaki Gemma Armstrong, bir akşam işten döndüğünde “yiyecek zehirlenmesi” geçirdiğini düşünerek tuvalete koştu. Bir süre tuvalette acı ile kıvranan genç kadın, hamile olduğunun bile farkında değilken sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirince büyük şaşkınlık yaşadı







İNGİLİZ Daily Mail gazetesine konuşan Armstrong, hamileliğin hiç bir belirtisini yaşamadığını söyledi. Hamilelik boyunca göbeğinin neredeyse hiç büyümediğini söyleyen genç kadın bir kaç ay önce sevgilisi Daniel Degan’ı iş için bulunduğu Malta’da ziyaret etmeye gittiğini ve sahilde bikini giydiğini de belirtti. Armstrong “Ben yiyecek zehirlenmesi geçirdiğimi düşünürken Daniel’in annesi hamile olduğumu fark etti. Onun yardımıyla evimin tuvaletinde yerde doğum yaptım” dedi. Sevgilisi Daniel Degan’ın süpriz bir şekilde baba olduğunu öğrendikten hemen sonra Malta’dan İskoçya’ya döndüğünü söyleyen Armstrong, süpriz bebeklerine Orla ismini verdiklerini ve ona sahip oldukları için çok şanslı hissettiklerini söyledi.