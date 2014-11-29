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Tuvalete Diye Gitti Çocuk Doğurdu

19 yaşındaki

Tuvalete Diye Gitti Çocuk Doğurdu

19 yaşındaki

29 Kasım 2014 Cumartesi 15:09
Tuvalete Diye Gitti Çocuk Doğurdu
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Tuvalete Diye Gitti Çocuk Doğurdu
İskoçya’nın Alness kentinde 19 yaşındaki Gemma Armstrong, bir akşam işten döndüğünde “yiyecek zehirlenmesi” geçirdiğini düşünerek tuvalete koştu. Bir süre tuvalette acı ile kıvranan genç kadın, hamile olduğunun bile farkında değilken sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirince büyük şaşkınlık yaşadı



İNGİLİZ Daily Mail gazetesine konuşan Armstrong, hamileliğin hiç bir belirtisini yaşamadığını söyledi. Hamilelik boyunca göbeğinin neredeyse hiç büyümediğini söyleyen genç kadın bir kaç ay önce sevgilisi Daniel Degan’ı iş için bulunduğu Malta’da ziyaret etmeye gittiğini ve sahilde bikini giydiğini de belirtti. Armstrong “Ben yiyecek zehirlenmesi geçirdiğimi düşünürken Daniel’in annesi hamile olduğumu fark etti. Onun yardımıyla evimin tuvaletinde yerde doğum yaptım” dedi. Sevgilisi Daniel Degan’ın süpriz bir şekilde baba olduğunu öğrendikten hemen sonra Malta’dan İskoçya’ya döndüğünü söyleyen Armstrong, süpriz bebeklerine Orla ismini verdiklerini ve ona sahip oldukları için çok şanslı hissettiklerini söyledi. 

Son Güncelleme: 29.11.2014 15:12
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Tuvalete Diye Gitti Çocuk Doğurduİskoçya’nın Alness Kentinde 19 Yaşındaki Gemma ArmstrongBir Akşam Işten Döndüğünde “yiyecek Zehirlenmesi” Geçirdiğini Düşünerek Tuvalete Koştu. Bir Süre Tuvalette Acı Ile Kıvranan Genç KadınHamile Olduğunun Bile Farkı
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