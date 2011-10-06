Türk Ajansı - Kıbrıs’ın (TAK) yeni yönetim kurulu, bugün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’yı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden Temmuz ayında geçen yeni TAK Yasası çerçevesinde oluşan yeni Yönetim Kurulu, ziyaret sırasında, TAK’ın çalışmaları ve hedefleri hakkında Büyükelçi Akça’ya bilgi verdi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yaptığı konuşmada, TAK’ın çalışmalarını takdirle izlediğini ifade ederek, yaptığı doğru habercilik dolayısıyla TAK çalışanlarına teşekkür etti.