Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulundu

Batman'ın Kozluk İlçesi yakınlarındaki Garzan Bölgesi'nde bulunan Köseler-2 kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları sonunda yüksek graviteli petrol bulundu. Yetkililer, ilk kez bu kadar kaliteli petrol çıkardıklarını söyledi.

Batman'ın Kozluk İlçesi yakınlarından geçen Garzan Çayı bitişiğinde 4.5 ay önce TPAO tarafından açılan Köseler-2 kuyusunda sondaj çalışması yapan TPIC ekibi, 3 bin 850 metrede artezyen halinde kaliteli petrol bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 yıl önce aynı bölgede açılan Köseler Kuyusu'nda az oranda petrolün çıkması üzerine, TPAO'nun yan kuruluşu olan TPIC tarafından aynı bölgede ve yaklaşık 2 kilometre mesafede açtığı Köseler-2 Kuyusu'nda kaliteli petrol rezervine ulaşıldı.

Köseler-2 kuyusunda 3 bin 850 metrede kaliteli petrol rezervine ulaşan TPIC çalışanları, bugüne kadar ilk kez bu kadar kaliteli bir petrol çıkardıklarını söyledi. Bölgede bugüne kadar en kaliteli olarak 32 graviteli petrol çıkarıldığını hatırlatan TPIC çalışanları, "Rafinajı yapılmadan bile kullanılabilir durumdaki petrolün içinde az oranda doğalgaz da var.

Türkiye'de en yüksek graviteli petrolün Köseler-2 kuyusundü bulunduğunu söyleyebiliriz. İlk saptamalara göre Kerkük petrolü değerindeki petrolü bulmanın sevinci içindeyiz. Sondaj takımı sıkıştığı için kuyuda çalışmalar biraz gecikti" dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Süleyman Çalık ise kuyuda petrol emaresinin iyi olduğunu ifade ederek, "Petrolün analiz ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Hafta içinde kalitesi yani gravitesi ve günlük üretim kapasitesi ile ilgili detaylı bilgiler elimize ulaşacak" şeklinde konuştu.