Türkiye'den vururuz tehdidine jet yanıt

Topraklarını NATO'nun füze kalkanı sistemine açan Türkiye, Rusya ve İran tepkisinin ardından alarma geçti.

'Uzun menzilli füze sistemi' gelecek hafta toplanacak YAŞ gündemine alındı. Üç ülkenin yarıştığı ihalede, Ankara'nın NATO sistemiyle de uyumlu olacağı söylenen Amerikan Patriotlarından yana olduğu iddia ediliyor.

Türkiye, Lizbon Zirvesi'nde NATO'nun ABD patentli füze kalkanını radarlarına ev sahipliği yapmayı kabul etmişti. Bu çerçevede radarların Malatya'ya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak hemen arkasından Rusya ve İran'dan tehdit gibi açıklamalar eldi. Moskova, füze kalkanının kendilerine yönelik olduğunu savunurken, Tahran da 'Saldırı anında Türkiye'yi vururuz' açıklaması yaptı.

NATO FÜZELERİ SINIRLI KORUYACAK

Akşam'ın haberine göre; alarma geçen Türkiye, uzun süredir beklettiği uzun menzilli hava ve füze savunma sistemiyle ilgili çalışma başlattı. Zira, NATO'nun füze kalkanı radarları Malatya'da olmasına karşın, muhtemel bir saldırıda fırlatılacak savunma füzeleri Türkiye dışında olacak. Bu nedenle, Türkiye'nin özellikle doğu bölgeleri savunma kalkanı dışında kalıyor. Türkiye bu açığı, kendi oluşturacağı uzun menzilli hava ve füze savunma sistemiyle kapatmayı planlıyor.

ASKERİ ŞURA GÜNDEMİNE ALINDI

Konu, gelecek hafta yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) gündemine alındı. Nihai kararı ay sonuna kadar toplanması öngörülen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) verecek. Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan SSİK toplantısına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar katılıyor.

PATRİOTLAR DOĞU'YA

Türkiye'nin tehdit niteliğindeki uzun menzilli füzeleri etkisiz hale getirmek için alacağı füzeler için üç ülke yarışa girmişti. Ruslar S-300 ve S-400, Çinliler HQ-9, ABD de Patriot füzeleriyle teklifte bulundu. Patriot sistemindeki batarya ve füzeler, NATO'nun kuracağı radarlarla işlev görebileceği için tercih ABD'li firmaların tercih edilebileceği belirtiliyor.

Çin'in Cpimec şirketince üretilen HQ-9'larının, Rus ve Amerikan modellerine göre irtifası ve menzilinin daha düşük olması nedeniyle geri planda kaldığı konuşuluyor. Rusya'nın Rosoboronexport firmasının ürettiği S-400'ler de en üstün sistem olarak gösterilse de, NATO sistemi dışında kalacağı için soru işareti yaratıyor. Eğer Türkiye, Raytheon ve Lockeed Martin ortaklığında üretilen Patriot kararından geri adım atmazsa, 13 batarya ve 72 füze gelecek. Patriot kararı benimsenirse, radarların belirleyeceği düşman füzeleri, 100 km öteden tespit edilerek, Türkiye'ye ulaşmadan 15-20 saniye içinde vurulabilecek.