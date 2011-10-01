Türkiye'den Rusya'ya iptal şoku

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya'dan ithal edilen doğalgazda indirim yapılmadığı için anlaşmanın sona erdirildiğini açıkladı.

BAKAN İPTAL EDERİZ DEMİŞTİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Batı Hattı yoluyla Rusya'dan ithal edilen doğalgaz konusunda bir indirim talebinde bulunduklarını belirterek, “Rusya eğer bu indirime yeterli oranda cevap vermezse biz, kontratın sonlandırılmasını irade olarak ortaya koyacağız” demişti. Son 29 ayda doğalgaz hammadde fiyatlarının yüzde 39 civarında arttığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: “ Tüketiciye ortalaması yüzde 15, elektrikte de yüzde 10'lar düzeyinde yansıtmak durumunda kalmıştık.

Tabii ki bunların her biri bize yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yaptığımız çalışmaların önemini bir kez daha vurgulatıyor. Su, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokitle gibi enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretimin artırılmasına, yine yerli kaynaklarımızdan yerli kömürle ilgili elektrik santrallerin üretiminin artırılmasıyla ilgili stratejik kararımızın doğruluğu ortaya çıkmıştır. O açıdan böyle bir zorunluluk oluşmuştur.”

BATI HATTI Yıldız, “Rusya ile ilgili açıklamasının” hatırlatılması üzerine, Rusya'dan alınan ve Trakya'dan gelen “Batı Hattı” olarak isimlendirilen kontratın, dün Botaş'ın yazdığı yazıyla “istenilen indirim oranlarının oluşmaması” nedeniyle sonlandırılması iradesinin ortaya konulduğunu açıkladı. Yıldız, şöyle devam etti: “Çokça soruluyor; 'Rusya ile ilişkilerde sorun doğurur mu' diye. Rusya bizim stratejik işbirliği yaptığımız son derece önemli, bir kaç kontrata dayanarak ilişkilerimizin bozulamayacağı kadar sağlam ve güçlü ilişkilerimizin olduğu bir ülkedir. O yüzden bu tür kontratların sonlandırılmış olması gaz girişinin sonlandırılmış olması anlamını taşımıyor.

Bildiğiniz gibi doğalgazı Botaş almaz ama özel sektör kontratlarıyla alınır. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nun getirdiği bir hüküm vardır; yüzde 20'lere kadar kamunun hissesi düşecektir burada. Bu daha rekabetçi, daha kaliteli ve daha fiyatı uygun bir vatandaşımıza, sanayicimize doğalgaz girişi anlamına gelmektedir. Ben inanıyorum ki ocak ayına kadar kamudan akışı devam edecek olan doğalgazın bu 3 aylık süre içinde özel sektörle yapılacak kontratlarla beraber Gazprom firmasının mutlaka bu boru hattının yine doğalgazsız kalmayarak yine akışına devam edeceği yönündedir. Bizim ister Güney Akımla alakalı işlerde, ister diğer konularda olsun işbirliğimiz tam anlamıyla devam ediyor Rusya ile ve daha da güçlenerek devam edecektir.”

KONTRAT DEVİRLERİ Özel sektör ile kamu arasındaki bu tür kontrat devirlerinin olmasının zaten Kanunun getirdiği bir sonuç olduğunu hatırlatan Yıldız, şunları söyledi: “O yüzden bu konuda biz vatandaşlarımız adına daima maliyetini düşürmeye çalıştığımız doğalgaz fiyatlarını, Rusya'dan talep ettik. İstediğimiz oranlara düşemediler, bunu da saygıyla karşılıyoruz. O yüzden özel sektörün pazarlık yapacağı bir ortam oluşsun da istedik. Bize, Güney Akımla ilgili olarak da çokça soru soruluyor. Güney Akımda istemiş olduğumuz evrakların, bunların içerisinde ÇED raporunun, güzergahın, ileri mühendislik çalışmalarının tamamlanması halinde Rusya'nın bizden talep ettiği Güney Akım doğalgaz boru hattının inşaat izniyle ilgili irademiz tamdır, bu konuda herhangi bir gerilim söz konusu değildir.

İlişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecek.” Yıldız, son 3 ayda özellikle dolar artışının, maliyeti etkileyen önemli unsurdan birisi olduğunu belirterek, “ doğalgazda petrole endeksli hampetrol fiyatlarının artmış olmasının” maliyeti etkilediğini söyledi. PİRİ REİS Bakan Yıldız, Piri Reis Gemsinin faaliyetleriyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Piri Reis kendisine verilen koordinatlar çerçevesinde sismik aramalarına devam ediyor. Herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Türkiye Petrolleri teknik yönüyle, bürokrasisi de Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yürütülüyor. Şu anda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.”