Türkiye'den Kayıplar için 100 Bin Dolar Bağış

Türkiye hükümeti Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin Dolar’lık bağışta bulundu.

Bağış çeki, Kayıp Şahıslar Komitesi Başkanı Cristophe Girod ile Türk Üye Gülden Plümer Küçük’ün TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaretinde Büyükelçi Halil İbrahim Akça tarafından verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, bağıştan dolayı teşekkür edildi ve Türkiye’nin yardımlarının son 4 yılda 537 bin Dolar’ı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, yardımların kayıpların akıbetinin belirlenmesi ve kalıntıların ailelere ulaştırılması adına önemli olduğuna işaret edilerek, bugüne dek 800 kişinin kalıntılarına ulaşıldığı ve bunlardan 300’ünün cenaze törenleri için ailelere ulaştırıldığı kaydedildi.