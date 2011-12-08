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Türkiye'den Hamas'a: Utanmıyor musunuz?

Hamaslı bir yetkili Şam'daki karargahını başka yere taşıması için Türkiye'den baskı gördüklerini söyledi

Türkiye'den Hamas'a: Utanmıyor musunuz?

Hamaslı bir yetkili Şam'daki karargahını başka yere taşıması için Türkiye'den baskı gördüklerini söyledi

08 Aralık 2011 Perşembe 09:13
Türkiye'den Hamas'a: Utanmıyor musunuz?
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Wall Street Journal’a konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Hamas’ın Suriye’den ayrılması için Türkiye ve Katar’ın “baskı” yaptığını iddia ederken “Bize, ‘Utanmıyor musunuz? Yeter. Hemen oradan çıkın’ dediler” ifadelerini kullandı.

Şam’daki karargah, haftaya Mısır ve Katar’a taşınıyor. ESAD rejimini izole etme çabaları sürerken Türkiye ve Katar’ın, merkez karargâhı Şam’da olan Hamas’a Suriye’den çıkması için “baskı” yaptığı öne sürüldü. ABD’nin saygın gazetesi Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan üst düzey Hamas yetkilisi, Hamas’ın, Şam karargâhındaki personelinin hemen hemen tümüne gelecek haftaya kadar ayrılma talimatını verdiğini söyledi.

WSJ, bu gelişmeyi, Esad rejimine vurulan “son darbe” olarak da yorumladı. Hamas’ın Suriye’den ayrılmasının, örgütün İran’dan uzaklaşma anlamına geldiği yorumu da yapan gazete, aynı yetkiliye dayanarak son aylarda İran’ın da Hamas’a, Şam’ı terk etmemesi yönünde baskı yaptığını iddia etti.

Hürriyet'in aktardığına göre WSJ haberinde, Hamas’ın, Şam karargâhı yerine Mısır ve Katar’da karargâh kuracağı, Suriye’den uzaklaşmanın Hamas’ın davranışlarını ılımlaştırmasının beklendiği de belirtildi.

'DERHAL TERK EDİN' Hamas yetkilisinin personelin yüzde 90’ının gönderileceğini, Şam’da sadece “nominal bir varlık” bırakılacağını söylediğini de aktaran gazete şöyle devam etti: “Arap Birliği’nin geçen ay aldığı, Suriye’ye yaptırım kararının ardından Hamas liderleri, Ankara ve Doha tarafından uyarıldılar. Şam’dan Gazze’ye kaydırılan üst düzey Hamas güvenlik yetkilisi, ‘Katar ve Türkiye, bizden derhal Suriye’yi terk etmemizi ısrarla istedi. Bize ‘Utanmıyor musunuz? Yeter.

Oradan çıkmalısınız’ dediler’ şeklinde konuştu.” Şam’daki Hamas liderliğinin taşınacağıyla ilgili haber, 1 Kasım’da İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’da da çıkmıştı. Guardian’ın başyazısında Hamas’ın Şam’daki liderliğinin büyük bir olasılıkla Türkiye, Ürdün ve Katar’a taşınacağı öne sürülmüştü.

Son Güncelleme: 08.12.2011 09:13
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDEsadHamasŞamKarargah
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