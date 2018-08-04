banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Samet Demirbaş’ın Boğularak Yaşamını Yitirdiği Açıklandı
Samet Demirbaş’ın Boğularak Yaşamını Yitirdiği...
Güzelyurt’ta su hırsızlığı
GÜZELYURT’TA SU HIRSIZLIĞI
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Türkiye’deki mal varlığı dondurulacak bakanı Trump da sevmiyordu

Ankara-Washington arasında tansiyonu yükselten yaptırım kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamalar yaptı.

Türkiye’deki mal varlığı dondurulacak bakanı Trump da sevmiyordu

Ankara-Washington arasında tansiyonu yükselten yaptırım kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamalar yaptı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:13
Türkiye’deki mal varlığı dondurulacak bakanı Trump da sevmiyordu

Türkiye’deki mal varlığı dondurulacak bakanı Trump da sevmiyordu

Ankara-Washington arasında tansiyonu yükselten yaptırım kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamalar yaptı. Erdoğan, ABD'nin iki bakanının eğer varsa Türkiye'deki mal varlıklarını dondurma kararı alındığını duyurdu. İki bakan arasında ön plana çıkan isim ise bir dönem Trump'ın kankası olan fakat son bir yılda Trump'ın görevden almayı kafasına taktığı Adalet Bakanı Sessions.

Türkiye’deki mal varlığı dondurulacak bakanı Trump da sevmiyordu

Ankara-Washington hattında gerilim devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. ABD’nin rahip Brunson davası dolayısıyla Türkiye’nin iki bakanına yaptırım kararı almasının ardından bugün konuşan Erdoğan, ABD’li iki bakanın Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması talimatını verdiğini duyurdu.

Erdoğan’ın eğer Türkiye’de varlıkları varsa dondurulması talimatı verdiği isimler ise ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İçişleri Bakanı Ryan Zinke… Bu iki isim arasında daha medyatik ve göz önünde olan isim ise ülkenin adalet bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Sessions. Kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H.W. Bush ve Bill Clinton gibi başkanlarla çalışan Sessions, bir cumhuriyetçi olarak 2017’den beri adalet bakanı olarak görev alıyor.

Son dakika açıklaması... Pompeo: Sorunun çözülmesini umuyoruz
Fakat Trump’ın kabinesinde olmasına rağmen Sessions’ın yıldızı ABD Başkanı ile pek barışmadı. Bunun sebebi de Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile görüşmesi. Rus büyükelçi ile iki kez görüştüğü ortaya çıkan Sessions, bu skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller’in yönettiği soruşturmadan çekilmek zorunda kaldı.

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke

Başsavcı statüsüne sahip olan Sessions’ın bu gelişmelerin ardından Trump’la arası bozulurken geçtiğimiz yıl Trump, kamuoyunun karşısına çıkarak Sessions’tan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemiş ve “Sessions’ı Adalet Bakanı olarak atadığım için pişmanım” demişti. 2017 yılında basının karşısına çıkan Trump’ın Sessions’ı görevden almak için hazırlandığı iddia edilse de henüz bu konuda bir adım atılmadı.

banner288
Son Güncelleme: 04.08.2018 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Henüz 12 günlük bebeğin dişi çekildi
Henüz 12 günlük bebeğin dişi çekildi
İsrail'den Gazze'ye ikinci hava saldırısı...
İsrail'den Gazze'ye ikinci hava saldırısı...
Meksika'da bir evde 11 ceset bulundu
Meksika'da bir evde 11 ceset bulundu
BM Raporuna Göre Kuzey Kore Nükleer Programını Durdurmadı!
BM Raporuna Göre Kuzey Kore Nükleer Programını Durdurmadı!
Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü
Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Sınırları zorladı
Sınırları zorladı
NASA ilk ticari insanlı uzay uçuşlarının astronot kadrosunu açıkladı
NASA ilk ticari insanlı uzay uçuşlarının astronot kadrosunu açıkladı
Radyo teleskobu Güneş Sistemi dışında manyetik kütle keşfetti
Radyo teleskobu Güneş Sistemi dışında manyetik kütle keşfetti
Çin'de sağanak 6 can aldı
Çin'de sağanak 6 can aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim