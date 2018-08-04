Türkiye’deki mal varlığı dondurulacak bakanı Trump da sevmiyordu

Ankara-Washington arasında tansiyonu yükselten yaptırım kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamalar yaptı. Erdoğan, ABD'nin iki bakanının eğer varsa Türkiye'deki mal varlıklarını dondurma kararı alındığını duyurdu. İki bakan arasında ön plana çıkan isim ise bir dönem Trump'ın kankası olan fakat son bir yılda Trump'ın görevden almayı kafasına taktığı Adalet Bakanı Sessions.

Ankara-Washington hattında gerilim devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. ABD’nin rahip Brunson davası dolayısıyla Türkiye’nin iki bakanına yaptırım kararı almasının ardından bugün konuşan Erdoğan, ABD’li iki bakanın Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması talimatını verdiğini duyurdu.

Erdoğan’ın eğer Türkiye’de varlıkları varsa dondurulması talimatı verdiği isimler ise ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İçişleri Bakanı Ryan Zinke… Bu iki isim arasında daha medyatik ve göz önünde olan isim ise ülkenin adalet bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Sessions. Kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H.W. Bush ve Bill Clinton gibi başkanlarla çalışan Sessions, bir cumhuriyetçi olarak 2017’den beri adalet bakanı olarak görev alıyor.



Fakat Trump’ın kabinesinde olmasına rağmen Sessions’ın yıldızı ABD Başkanı ile pek barışmadı. Bunun sebebi de Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile görüşmesi. Rus büyükelçi ile iki kez görüştüğü ortaya çıkan Sessions, bu skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller’in yönettiği soruşturmadan çekilmek zorunda kaldı.

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke

Başsavcı statüsüne sahip olan Sessions’ın bu gelişmelerin ardından Trump’la arası bozulurken geçtiğimiz yıl Trump, kamuoyunun karşısına çıkarak Sessions’tan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemiş ve “Sessions’ı Adalet Bakanı olarak atadığım için pişmanım” demişti. 2017 yılında basının karşısına çıkan Trump’ın Sessions’ı görevden almak için hazırlandığı iddia edilse de henüz bu konuda bir adım atılmadı.