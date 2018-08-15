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Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü

Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:05
Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yunan askerler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.

Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis,sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine hareket etti. 2 Yunan asker, Çorlu Havaalanı'nda bekleyen uçakla ülkelerine gitti.

Yunan askerlerin avukatı Selin Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ihlali nedeniyle tutuklu bulunan askerlerin, tutukluluk süreleri göz önüne alınarak savcılık talebiyle tahliye edildiklerini belirtti.

ÇİPRAS’TAN AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin bugün tahliye edilmesinin bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi. Çipras, iki Yunan askerin tahliyelerinin "hukuki bir işlem olduğunu" kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunan askerinin tahliye edilmelerinden büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçimiz Mavroidis’e, elçilik müsteşarı Baltas’a ve Konsolos Theoharidis’e büyük tebrikler. Türk tarafından yardımcı olan herkese de teşekkürler. Gecenin en büyük kazananı diplomasi oldu." diye yazdı.

AB TAHLİYE KARARINDAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." dedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi. 

ASKERLER NASIL TUTUKLANMIŞTI?

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

İki Yunan asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 09:17
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