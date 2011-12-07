Türkiye'de Hangi memurlar zam alabilecek

Eşit işe eşit ücret’ düzenlemesi ile birlikte hangi memurlara ek ödeme yapılacak? Hangi memurlara hiç ödeme yapılmayacak?

‘Eşit işe eşit ücret’ düzenlemesine göre, en yüksek ek ödeme müsteşar ve genel müdürlere çıkarken, profesörler, öğretmenler, emniyet müdürü dışındaki polisler, kuvvet komutanları ve

her sınıftan askeri personele ek ödeme yapılmayacak.

Devlet memurlarına ek ödeme yapılmasını düzenleyen KHK’nin, ‘üst düzey memurlara daha çok’, ‘alt düzey memurlara daha az’ ve başta profesörler olmak üzere akademik personel ile

öğretmenler dahil her türlü eğitim personeline ‘sıfır’ ek ödeme öngörmesine ise sendikalar karşı çıktı