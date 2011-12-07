Türkiye'de bir uzaylı

ABD’li sinemaseverler 2000’lerde 'Dünyayı Kurtaran Adam’ı keşfetmişti. Şimdi ise Müjdat Gezen’li 'çakma ET' Homoti fırtınalar estiriyor.

Yeşilçam'da eskiden tür filimleri de çekiliyordu. 'Dünyayı Kurtaran Adam' ve 'Badi' gibi bilimkurgu filmleri de bunlar arasında en öne çıkan örnekler arasındaydı...

ABD üniversitelerinde kült film derslerine konu olan 'Dünyayı Kurtaran Adam'la Türk fantastik sinemasını yeni yeni öğrenen Amerikan sinema tutkunları şimdide Türkiye’ye gelen bir uzaylının yaşadıklarını anlatan Homoti’yi keşfetti.

ET TÜRKİYE'YE GELİRSE... Film, asparagas UFO haberi yapmak isteyen Ali isimli bir gazeteciyi canlandıran Müjdat Gezen’in gerçek uzaylı Homoti’yle yaşadıklarını anlatıyor.

Perran Kutman’ın karakteri Hatice, Ali’nin evine temizliğe gittiği sırada Homoti ile tanışıyor. Bu sırada Ali’yi ziyaret eden Savaş Dinçel, eşcinsel Haydar’ı canlandırıyor. Homoti’den korkan Haydar’ı sakinleştiren isim ise yine Hatice oluyor.