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Türkiye Ve Abd\'den Münbiç\'te Ortak Çalışma

Münbiç, 18 Haziran 18 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Suriye\'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK\'nın işgalindeki Münbiç\'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. 

Türkiye Ve Abd\'den Münbiç\'te Ortak Çalışma

Münbiç, 18 Haziran 18 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Suriye\'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK\'nın işgalindeki Münbiç\'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:02
Türkiye Ve Abd\'den Münbiç\'te Ortak Çalışma
Münbiç, 18 Haziran 18 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Suriye\'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK\'nın işgalindeki Münbiç\'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. 
Münbiç\'teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK\'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı\'nın civarına girdi.
TSK ve ABD unsurları, bu bölgede ABD üssünün de bulunduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye-koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdi.
Söz konusu çalışma, yaklaşık 3 saat sürdü. 
ABD ve Türkiye, YPG/PKK\'nın Suriye\'nin kuzeyinde Fırat Nehri\'nin batısında işgal ettiği Münbiç\'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran\'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.
Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.
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Mutabakat ayrıca Münbiç\'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. 
YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016\'da ABD\'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ\'tan alarak işgal etmişti.
Terör örgütü DEAŞ\'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK\'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ\'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK\'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye\'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.
Münbiç nüfusunun yüzde 90\'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.
(AA/AK/HÖ)

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