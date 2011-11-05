Türkiye’ye Uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, “Türkiye’nin filonun yola çıkmasına izin vermemesi için bir girişiminiz oldu mu?” sorusu üzerine, “Bu sorunun yanıtını bilmiyorum, ama hissiyatım şu ki; gelişmelerin ortaya çıkış şekli, hem Türk hükümeti hem de bizim hükümetimizde bir miktar sürprize yol açtı” dedi. Nuland, Türk hükümetiyle yaptıkları temasın ayrıntılarıyla ilgili sorular üzerine de şunları söyledi; “Filoya Türk savaş gemilerinin eşlik edebileceği yönündeki bazı haberlere dair bir kaygı vardı. Türk hükümeti tarafından bize, böyle bir durumun söz konusu olmadığı kesin bir dille izah edildi. Bunun çok kötü bir fikir olacağı şeklindeki düşüncemizi onlara açıkça dile getirdik. Onlar da bize, böyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde güvence verdi.