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Türkiye’de deprem sonrası nükleer korkusu

Türkiye’den Ermenistan’a nükleer santral uyarısı

Türkiye’de deprem sonrası nükleer korkusu

Türkiye’den Ermenistan’a nükleer santral uyarısı

27 Ekim 2011 Perşembe 16:22
Türkiye’de deprem sonrası nükleer korkusu
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Türkiye’den Ermenistan’a nükleer santral uyarısı. Enerji Bakanlığı, Ermenistan’daki nükleer santralin kapatılması için Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’na başvuracak.

Türkiye, Van Depreminden sonra sınır komşusu Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali nedeniyle harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dünyada 40 yaşını doldurmuş olan ve kapatılması gereken 26 tane santral bulunduğunu belirterek; Ermenistan’daki santralin de kapatılması için Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’na başvuracaklarını açıkladı.

Daily News’in 50. Kuruluş yılı resepsiyonunda soruları yanıtlayan Yıldız, depremlerde hem kamu hem de özel sektörün testten geçtiğini belirterek, Van’da doğalgaz borularında hiçbir kırılma olmadığını söyledi. Bunun hem özel sektörün hem de kamu denetiminin bir başarısı olduğunu belirten Yıldız, deprem sonrası çalışmalardaki başarısıyla hükümetin de bu testi geçtiğini ifade etti.

Yıldız, nükleer santral gündemdeyken Van depremi nedeniyle kaygılanıp kaygılanmadığı sorusuna ise, “Çok açık ve iddialı olarak söylüyorum, bu nükleer santral Türkiye’nin en güvenilir yapısı olacak. Araba ile uçağın güvenlik sistemlerini düşünün. Bu da bizim en güçlü yapımız olacak. 20 milyar dolar yatıracaksınız, böyle bir yatırımda riski ne özel sektör ne de kamu alır. Risk almak için deli olmak gerekir.

O nedenle hiçbir kaygı ve endişeye gerek yok” dedi. Yıldız, bir soru üzerine Van Depremi üzerine Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan Metsamor Nükleer Santrali ile ilgili tüm verileri aldığını belirterek, tüm hareketleri an be an izlediklerini söyledi. Yaşını doldurmuş her santrala karşı olduğunu belirten Yıldız, dünyada 40 yaşını doldurmuş 26 tane santral olduğunu belirtti.

Yıldız, Ermenistan'daki santralın kapatılması için Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’na başvuracaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 16:22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremVanNükleerSantral
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