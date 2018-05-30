banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103869
ALTIN
186.952
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9348
EURO
5.2167
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Christian tutuksuz yargılanacak
CHRİSTİAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Falhan tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Meteoroloji’den Uyarı…
Dikkat yağmurlar geliyor...
banner282

Türkiye ve Rusya, Türkakım'da Bulgaristan Rotasını İstişare Ediyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek,

Türkiye ve Rusya, Türkakım'da Bulgaristan Rotasını İstişare Ediyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek,

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Türkiye ve Rusya, Türkakım'da Bulgaristan Rotasını İstişare Ediyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.
Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın, Bulgaristan'da inşa edilmesi planlanan Belene Nükleer Güç Santrali projesine devam edebileceğini belirten Putin, "Projeye elbette piyasa şartlarını gözeterek ve Bulgaristan'ın arzu etmesi halinde devam edebiliriz." ifadesini kullandı.
Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

banner277
TürkAkım üzerinden Avrupa'ya sevk edilecek doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin, "Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları sağladığımız tüm sevk noktalarının genel durumuna bağlı. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala açık." diye konuştu.
Borisov da TürkAkım projesinde ikinci hattın Bulgaristan'a uzatılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede TürkAkım'ın Bulgaristan'a uzanması fikrine kimsenin itiraz etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.
Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 20:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'daki Nipah virüsü Salgınında 13 Ölü
Hindistan'daki Nipah virüsü Salgınında 13 Ölü
DSÖ Nijerya'daki Kolera Salgınını Önlemek Amacıyla 39 Sağlık Çalışanı Gönderdi
DSÖ Nijerya'daki Kolera Salgınını Önlemek Amacıyla 39 Sağlık Çalışanı Gönderdi
Dünyanın En Eski İkinci Kayası Hindistan'da Çıktı
Dünyanın En Eski İkinci Kayası Hindistan'da Çıktı
AP Schengen Bölgesi İçindeki Sınır Kontrolü Uygulamalarını Kınadı!
AP Schengen Bölgesi İçindeki Sınır Kontrolü Uygulamalarını Kınadı!
AB Bütçesini Etkileyen Yolsuzluklara Karşı Mücadeleyi Güçlendirmek İçin 181 Milyon Avro Kaynak Ayırmaya Hazırlanıyor
AB Bütçesini Etkileyen Yolsuzluklara Karşı Mücadeleyi Güçlendirmek İçin 181 Milyon Avro Kaynak Ayırmaya Hazırlanıyor
Dünyada Her Yıl Yaklaşık 6 Trilyon Sigara Tüketiliyor...
Dünyada Her Yıl Yaklaşık 6 Trilyon Sigara Tüketiliyor...
AB'den yolsuzlukla mücadele adımı
AB'den yolsuzlukla mücadele adımı
Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürdü
Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürdü
AB Erasmus bütçesini iki katına çıkaracak
AB Erasmus bütçesini iki katına çıkaracak
Japon Balıkçılar Antarktika'da 333 balina öldürdü
Japon Balıkçılar Antarktika'da 333 balina öldürdü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim