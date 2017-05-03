'Türkiye Ve Rusya Kısıtlamaları Kaldırıyor'

RUSYA BAŞBAKAN YARDIMCISI DVORKOVİÇ: "DOMATES VE VİZE KONUSU DIŞINDAKİ TÜM KISITLAMALARIN KARŞILIKLI OLARAK AYNI ANDA KALDIRMASI KARARI ALINDI. İKİ TARAFTA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BUNUN EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile Rusya'nın domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak aynı anda kaldırma kararı aldığını belirterek, "İki tarafta da çalışmalar devam ediyor. Bunun en kısa zamanda hayata geçirileceğini düşünüyorum." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Dvorkoviç, zirvede alınan kararlara ilişkin soruları yanıtladı.

Dvorkoviç, Türkiye'den domates ihracatı ve genel vize uygulaması dışında tüm yaptırımların kaldırılacağını vurgulayarak, "Belirttiklerim dışındaki tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak aynı anda kaldırılması kararı alındı. İki tarafta da çalışmalar devam ediyor. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Hizmet pasaportu hamilleri ve uçuş personeli için de vizelerin kaldırılacağı bilgisini paylaşan Dvorkoviç, "Türk iş insanları ise Türkiye'den gelen listenin tarafımızdan onaylanmasının ardından, vize almaya başlayacak.

Rusya ile iş yapan Türk iş adamlarını tanıyoruz. Bunun uzun süre alacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.